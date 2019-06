Google veut que ses Progressive Web Apps soient désinstallables depuis les paramètres Windows

© Shutterstock

Désinstallez ces applications comme de véritables logiciels

Google veut ainsi réduire les obstacles qui nuisent à l'utilisation des PWA

Source : Android Police

voudrait qu'on puisse supprimer sesdepuis le centre de paramètres de l'ordinateur.Lespermettent aux développeurs de proposer aux utilisateurs une navigation sur un site Web se rapprochant du confort procuré par la navigation sur celle d'une application Web.Google souhaite aujourd'hui que la désinstallation de ces PWA soit aussique celle des applications installées sur votre ordinateur : vous n'auriez qu'à vous rendre dans le panneau de configuration Windows.À l'heure actuelle, pour désinstaller une Progressive Web Apps, il faut se rendre dans la section « Informations » de la PWA et sélectionner le bouton « Désinstaller ». Google souhaite donc simplifier la démarche.Avec cette nouvelle fonctionnalité qui permettrait la désinstallation d'une PWA, la démarche semblerait familière aux utilisateurs, et ainsi, cela viserait à réduire les obstacles observés aujourd'hui qui nuisent à l'utilisation des Progressive Web Apps.En voulant fusionner la désinstallation des applications et celle des Progressive Web Apps, Google veut rapprocher la désinstallation des PWA de la désinstallation d'une application traditionnelle. Cependant, pour le moment, aucune modification n'a été faite et aucune publication d'une nouvelle version de Windows n'est programmée.