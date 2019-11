L'outil de correction grammaticale de Google Docs s'améliore encore

De l'IA dans la correction automatique

Dans un article de blog , les équipes de Google détaillent la façon dont la « traduction automatique neuronale » va faire passer son correcteur automatique à un niveau supérieur.La « traduction automatique neuronale » c'est, en deux mots, plus d'intelligence artificielle dans la traduction et la correction des mots que nous tapons sur Google Docs.Google note ainsi que son nouvel outil, qui devrait arriver sur Docs dans les semaines à venir, permet de «». Cela permettra, par exemple, à Docs de repérer les homonymes grammaticaux ou de changer le temps utilisé si nécessaire.Google Docs s'améliore également en proposant des termes et des autocorrections spécifiques aux entreprises. Par exemple, si vous utilisez un acronyme donné au sein de votre entreprise, Docs arrêtera de le souligner comme étant une faute, mais proposera une correction s'il est épelé de la mauvaise manière. Un outil plus adaptatif, en somme.Ces ajouts font suite à l'arrivée de Smart Compose, l'outil d'aide à la rédaction de Google , sur Docs. Depuis un an, Smart Compose termine les phrases des utilisateurs de Gmail en leur fournissant des propositions de termes et tournures clés en main.Cet outil d'aide à la rédaction intelligent est un succès sur Gmail, selon Google. L'entreprise affirme que chaque semaine, les utilisateurs du service évitent de taper 2 milliards de caractères grâce à sa Smart Compose. Mais il s'agit pour la plupart du temps de phrases et de termes bateaux, de phrases typiques que l'on utilise dans un langage professionnel.Son arrivée sur Docs - pour le moment cantonnée à une version bêta en anglais - pourrait permettre à cet outil de dévoiler toutes ses promesses, par la multiplicité de ce qui peut être écris sur l'outil (CV, note de cours, mémoire...).