L'app photo de Google va intégrer Lens et proposer de traduire vos documents

Credits : Google

Google apporte plus d'intelligence aux caméras de ses Pixel



Source : Android Police

La mise à jour de Google Camera numérotée 7.2 apporte finalement plus de fonctionnalités que l'ajout du mode Astrophotographie . L'éditeur a intégré plus profondément sa technologie de reconnaissance d'image Google Lens afin d'apporter plusieurs services directement dans l'interface de l'appareil photo des Pixel 3 et 4.En pointant un document papier, une petite bulle d'information apparaitra au-dessus du bouton du déclencheur et proposera de le numériser d'un clic. Le fichier obtenu sera ensuite modifiable à la volée dans un éditeur et disponible pour le partager et l'enregistrer au format PDF.Google Camera peut également reconnaître un texte et le traduire automatiquement sans quitter l'application. La technologie supporte pour le moment l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'indien et le japonais.Ces différentes fonctionnalités ne semblent pas encore disponibles en France mais pourraient être activées par Google dans les prochaines semaines.