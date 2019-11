Le mode astrophotographie débarque sur les Pixel 3 et 3a

Pixel 3a / © Pierre Crochart pour Clubic

La dernière mise à jour majeure dédiée à la photo sur les Pixel 3 et 3a remontait à août dernier, et voyait le fameux mode Night Sight remonter en tête de file au sein de l'interface Google Camera. Trois mois plus tard, c'est au tour d'une variante de Night Sight de faire son entrée sur les Pixel 3 et 3a : le mode astrophotographie.Comme son nom l'indique fort bien, ce dernier permet essentiellement de capturer avec une certaine fidélité la beauté d'un ciel étoilé. Intégré à Night Sight, le mode astrophotographie se déclenche automatiquement lorsqu'on essaye de prendre des photos dans un environnement extérieur très sombre.Cette nouveauté, précise 9to5Google, arrive sur Google Camera 7.2 via le Play Store et semble pouvoir également profiter aux utilisateurs de Google Pixel 2. Attention par contre, Android 10 est obligatoire pour en profiter.