Google Pixel 4 : le correctif de novembre ajuste le passage de 90 à 60 Hz

Un écran 90 Hz plus constant

Source : XDA Developers

Pour cause : on s'était rapidement rendu compte que seule la luminosité de l'écran était prise en compte pour le passage à telle ou telle fréquence — ce qui est la plupart du temps inadapté. Prenant acte du problème , Google libère cette semaine un correctif offrant plus de flexibilité aux Pixel 4 et Pixel 4 XL.Principal changement apporté par la mise à jour de novembre : l'écran du Pixel 4 affichera du 90 Hz dès lors que sa luminosité sera réglée à plus de 42 % (contre 77 % actuellement). De plus, la luminosité ambiante n'aura plus d'effet sur ce paramètre ; seul le curseur de luminosité interne du smartphone sera pris en compte.Le Pixel 4 XL , en revanche, restera cantonné à 90 Hz en permanence. Un traitement de faveur (ou pas), qui fait montre de la volonté de Google de préserver la batterie déjà famélique de son plus petit smartphone.Notez que dans un cas comme dans l'autre, il reste possible de « forcer » l'affichage en 90 Hz via les réglages de développeurs dans les paramètres du Pixel 4.