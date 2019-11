Gboard : le clavier de Google va maintenant traduire vos émojis en GIF

À télécharger : Gboard pour Android

Un nouveau menu de suggestion

En cours de déploiement

Lancé en décembre 2016, le clavier Gboard, (désormais aussi disponible sur iOS) semble plus complet que jamais. Cette fonctionnalité de suggestion de GIFs vise à concurrencer les réseaux sociaux, qui implémentent de plus en plus de services pour leur intégration.Cette fonctionnalité avait été initialement repérée en juillet dernier par le site 9to5google . Aujourd'hui, les claviers se parent de plus en plus fréquemment d'une option pour traduire des mots-clés, écrits manuellement, en GIFs. Dorénavant, les émojis rentreront eux aussi dans l'équation, et cela marchera tout aussi bien avec les autocollants, utilisables au sein d'une conversation textuelle.Concrètement, si vous insérez l'émoji « clown » dans l'emplacement de recherche dédié, vous obtiendrez des résultats variés, allant d'un clown classique au Joker. La fonctionnalité devrait également tenir compte des émotions d'un émoji, afin de fournir une recherche optimisée. Si aucun résultat n'est disponible, un message associé apparaît en conséquence.Cette fonctionnalité ajoutant un nouveau menu de navigation vertical, certains utilisateurs ressentiront certainement l'envie de la désactiver. Cela est bien entendu possible depuis les réglages : il vous suffit de vous rendre dans l'onglet « Préférence » et d'y désactiver la «».Cet ajout, récent, est en cours de déploiement. La fonctionnalité n'est donc pas encore disponible pour l'ensemble des utilisateurs de Gboard . Quelques chanceux ont néanmoins pu la tester via la bêta de la version 8.8.Pour Google, si cette fonctionnalité ne sera probablement pas exploitée au quotidien par des millions d'usagers, elle représente toutefois une addition intéressante pour compléter les services du clavier virtuel.