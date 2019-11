Google teste Pigeon, le Waze des transports en commun, dans six villes américaines

Un réseau social des transports en commun

Google Maps et Waze utilisent aussi le crowdsourcing

Source : Android Police

La firme de Moutain View mise de plus en plus sur le «» pour fournir à ses utilisateurs des données en temps réel. Nouvel exemple avec l'application Pigeon, qui est actuellement testée dans six métropoles des États-Unis.L'objectif de Pigeon est de devenir une référence pour tous les usagers des transports en commun. Métro, bus, train, tramway, voire même ferry... Toutes les informations dont on a besoin s'y trouvent, avec les trajets disponibles, les horaires, et bien plus encore, grâce aux données en temps réel partagées directement par les utilisateurs qui sont sur place.Tout accident, retard ou problème quelconque (escalator en panne, endroit sale ou bondé...) est donc signalé quasi immédiatement. Les utilisateurs de Pigeon peuvent également publier des commentaires et des images. Ces rapports sont ensuite affichés sur une carte et dans un flux d'activités partagé, afin de proposer plus de contexte et une meilleure couverture des événements en cours.L'application Pigeon, qui a été lancée en septembre 2018 à New York, est désormais disponible à Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco et Washington DC. Les individus résidant dans ces zones peuvent d'ores et déjà télécharger et commencer à essayer l'application sur iOS ou s'inscrire sur la liste d'attente pour Android. Si la firme de Mountain View estime que ce service est un succès, il sera peu à peu déployé à l'international.Depuis quelques mois, Google a commencé à mettre à contribution les utilisateurs de Maps pour signaler des incidents , la présence d'un contrôle de vitesse ou des embouteillages avec son système de navigation consacré aux véhicules personnels. Une fonctionnalité qui s'est récemment enrichie avec la possibilité de rapporter quatre nouveaux types d'incidents : construction, fermeture de voies, véhicules arrêtés et présence d'objets sur la route.La référence en la matière reste bien sûr Waze, encore plus complet et dont Maps s'inspire clairement. Rachetée par Google en 2013 , la plateforme demeure un exemple pour l'application Maps du géant américain et désormais, aussi pour l'application Pigeon destinée aux transports en commun.