Plus aucun contenu Flash dans les résultats de recherche Google d'ici fin 2019

Le Flash bientôt banni des résultats Google

Rappelons que ce même format Flash, autrefois star du web, est déjà désactivé par défaut dans le navigateur Chrome , depuis la version 76.Il y a quelques mois maintenant, Microsoft annonçait «» en indiquant la fin du support d'Adobe Flash dans ses navigateurs web maison.Aujourd'hui, c'est au tour de Google de confirmer que les pages contenant du format Flash ne seront très bientôt plus indexées par Google Search. Le format vidéo, déjà désactivé dans Chrome, va donc être mis de côté également par le moteur de recherche de Google.Il y a quelques années, le format Flash était omniprésent sur le web, et on se rappelle notamment de lui pour les nombreux jeux rendus jouables directement dans les navigateurs.Un format qu'un certain Steve Jobs avait en horreur, et qui était ouvertement «» sur l'iPhone et l'iPad.Google poursuit en indiquant que Flash a «», et que désormais, il laisse la place à d'autres standards, comme le HTML 5 par exemple, qui vont se charger de prendre le relais.Aujourd'hui, on estime que moins de 5 % des sites web référencés continuent d'utiliser encore ce bon vieux format Flash.Rappelons que de son côté, Adobe a annoncé depuis longtemps déjà, la fin officielle de Flash , pour la fin de l'année 2020.», expliquait alors le groupe dans une note de blog officielle.