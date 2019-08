Google Assistant permettra bientôt de créer des rappels pour ses proches

Une fonction Reminders au sein de Google Assistant

En anglais uniquement (pour le moment)

Des rappels programmables, qui permettront par exemple de ne pas oublier de souhaiter un anniversaire, d'envoyer un message d'encouragement ou de rappeler à l'aîné de la famille de sortir le chien en revenant de l'école.L'assistant vocal de Google va bientôt proposer, qui sera lancée dans les prochaines semaines aux Etats-Unis, en Australie et au Royaume-Uni.Une nouvelle fonction qui permet de, que l'on aura préalablement enregistré sur un compte Google. Dès lors, il sera possible, en utilisant la formule "Hey Google", d'envoyer un rappel qui sera transmis à l'heure voulue, ou via une position géographique.Concrètement, une fois le rappel enregistré,On peut également programmer, et par exemple demander à son meilleur ami d'acheter tel ou tel produit dès lors qu'il se rendra au centre commercial.Google annonce qu'il sera également possible de, en demandant simplement : "".Une fonction plutôt pratique donc, qui sera disponible dans les prochaines semaines, maisOn espère évidemment que le géant américain prendra rapidement le soin de proposer ce même "Reminders" dans d'autres langues que l'anglais.