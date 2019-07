Google teste l'envoi de textos par la voix, sans déverrouillage du téléphone

© 9to5 Google

Plus besoin de déverrouiller le smartphone pour envoyer un message

Source : 9to5 Google

Lessont de plus en plus prisées, notamment sur les smartphones. Jusqu'alors, il était impossible d'envoyer un texto grâce à l', sans déverrouiller le smartphone. Avec la nouvelle mise à jour, cela pourrait devenir possible.Jusqu'à aujourd'hui, il était nécessaire de taper le code de déverrouillage du smartphone avant de pouvoir. On pouvait notamment considérer cela comme une mesure de sécurité, afin que l'envoi de message ne soit pas accessible à n'importe qui.Désormais, les choses semblent avoir changées : l'envoi de messages avec l'écran verrouillé est faisable et la confirmation s'affiche, comme auparavant, sur l'écran de l'assistant.La fonctionnalité n'est pour le moment. Cela coïncide visiblement avec le déploiement de la version bêta de l'application Google.