Google a déposé le brevet d'une manette inspirée de celles des Nintendo et des PlayStation

Une manette qui vous alerte grâce aux notifications



Difficile d'imaginer à quoi ressemblera réellement la manette Google



Manette SNES (Crédit : Pixabay)



Manette Playstation (Crédit : Pixabay)

Le géantdevrait dévoiler au grand public sa console ainsi que son service deen streaming avant la fin du mois de mars, peut-être lors de la Game Developers Conference de San Francisco qui a lieu du 18 au 22 mars. Il y a quelques mois, la firme de Moutain View avait permis à quelques utilisateurs de testerdepuis leur navigateur Chrome, en 1080p 60 fps. Mais alors que Google veut se constituer le catalogue le plus large possible pour son Netflix du jeu vidéo, The Verge a repéré ce qui est semble être le brevet de la manette de sa future console.Si Google semblait vouloir proposer un appareil semblable au Chromecast pour relier les téléviseurs à la plateforme de jeu en streaming, c'est désormaisqui serait privilégié par la société américaine. Qui dit console dit manette... L'élément sans doute le plus important d'une telle machine.Le brevet concerne avant toutqui pourrait prévenir le joueur lorsqu'une partie est disponible, lorsqu'il reçoit une invitation par exemple ou une demande de chat.Les clichés qui circulent sur le réseau social Twitter ne sont pour l'instant. Ces derniers constituent en effet le « rendu » du brevet déposé par Google l'an dernier vu par un designer, et l'entreprise projetterait même d'intégrer un écran sur la manette (Merci qui ? Merci Nintendo Switch).Cependant, le brevet nous distille quelques informations intéressantes. Outre une éventuelle ressemblance avec une célèbrepour la partie haute et une ossature semblable à celle des contrôleurs de la, la manette de Google devrait adopter le double joystick ou encore un microphone.Nous sommes encore loin de savoir donc à quoi ressemblera exactement la manette de la future console de Google. Mais le temps est compté avant d'avoir quelques éléments de réponse.