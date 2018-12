Google Traduction propose désormais une version pour chaque sexe

Une double traduction pour éviter toute confusion

Source : NeoWin

Google Traduction va afficher désormais des résultats séparés pour le sexe féminin et masculin, afin d'éviter toute confusion liée aude l'individu cité dans le texte à traduire.Si la langue anglaise n'utilise qu'un seul, d'autres langages comme le français font la distinction et l'outil automatique du moteur de recherche offrait le résultat le plus courant, privilégiant en règle générale le genre masculin. Pour le moment, seules lesde la langue anglaise vers le français, l'italien ou l'espagnol sont proposés, maisva développer sa fonctionnalité dans les semaines à venir.Google s'est régulièrement positionné en faveur de la lutte contre la discrimination liée au genre. Tout récemment, l'entreprise a retiré de Gmail les pronoms genrés de ses suggestions de réponse automatiques.