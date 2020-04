Facebook lance Rooms, son service de visioconférence depuis Messenger

Facebook lance ses Rooms

Des Rooms qui peuvent accueillir 50 personnes

Source : Facebook

Des salons de discussion personnalisables, accessibles via un simple partage de lien vidéo ou directement depuis un groupe Messenger Depuis quelques semaines, les applications de messagerie permettent plus que jamais à rompre l'isolement. Selon Facebook, entre WhatsApp et Messenger, ce sont plus de 700 millions de comptes qui participent à des appels chaque jour.C'est pourquoi le géant américain a décidé de lancer un nouveau service : Rooms.Des salons (Rooms en anglais) qui peuvent être créés directement depuis Messenger et Facebook, et que l'on peut partager rapidement avec sa famille, ses collègues et/ou ses amis via le partage d'un lien vidéo." confirme Facebook. De quoi permettre d'organiser des réunions familiales, des anniversaires, des sessions de sport collectives.... le tout, virtuellement bien sûr.Facebook précise que l'on peut inviter vos amis à rejoindre une conversation vidéo via Rooms, même s'ils n'ont pas de compte Facebook ou l'application Messenger. On peut également verrouiller une Room pour restreindre son accès, ou au contraire la laisser ouverte pour rassembler tous ses amis." précise-t-on du côté du réseau social.A terme, Facebook explique que l'on pourra créer et rejoindre des Rooms depuis Instagram, WhatsApp et Portal. A noter que WhatsApp sera très prochainement mis à jour, et permettra désormais de créer des appels vidéo incluant 8 personnes (contre 4 actuellement).