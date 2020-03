Voici le nouveau Facebook (© Alexandre Boero pour Clubic)

Une simplification globale du réseau social

🔵 Facebook dévoile sa nouvelle version PC, calquée sur celle de la version mobile. Je vous montre ici en vidéo une petite comparaison avant/après.

Quelle version préférez-vous personnellement ? 🤔#Clubic #Facebook #NewFacebook #NouveauFacebook cc @FacebookFR @Facebook @Clubic pic.twitter.com/V1wJn5mTzc — Alexandre Boero (@AlexBoeroOff) March 14, 2020

Dites bonjour au mode sombre

Alors, ce mode sombre ? (© Alexandre Boero pour Clubic)

Facebook a décidé de faire du neuf. Quelques jours après avoir déployé une nouvelle version de sa messagerie Messenger , la firme de Mark Zuckerberg a dévoilé la nouvelle version PC de son réseau social phare, petit à petit proposée à ses nombreux utilisateurs. Nous en avions déjà eu un aperçu lors de la conférence F8 en avril 2019. Cette fois-ci, la nouvelle version est en train de se généraliser. Facebook propose d'ailleurs de basculer de l'ancienne à la nouvelle automatiquement, ou bien de cliquer sur l'onglet « Passer au nouveau Facebook » en naviguant par les options (en haut à droite de l'interface actuelle).Si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer la dernière version mobile de Facebook et que vous essayez à présent la toute nouvelle version pour ordinateur du premier réseau social planétaire, vous remarquerez que... ce sont les mêmes ! Oui, telles deux gouttes d'eux, on ne peut pas les différencier. Les onglets à profusion regroupés sous les rubriques « Raccourcis » ou « Parcourir » se font plus discrets, pour l'un, et disparaissent, pour l'autre, de façon à laisser place à un fil d'actualité un peu plus rond qui aujourd'hui domine davantage.En plein écran, le fil d'actu domine. Sur la droite, vous trouverez les derniers anniversaires à célébrer ou vos contacts favoris. Sur la gauche, quelques informations comme vos pages ou groupes les plus visités. Mais les colonnes de droite ou de gauche paraissent moins « agressives », plus discrètes avec une police plus grande, certes, mais un affichage simplifié basé sur des icônes, plus que sur du texte à rallonge.Regardez, en vidéo sur notre tweet, une petite comparaison avant/après, histoire de vous faire une idée :Notons également l'apparition de façon constante (même lorsque vous scrollez) de nouveaux boutons, sans texte, en haut de l'écran, positionnés au niveau du fil d'actualité. Vous y retrouvez les principales parties et usages du réseau social. De la gauche vers la droite, apparaissent les boutons « Accueil » (fil d'actualité), « Watch » (vidéos), « Marketplace » (ventes/achats), « Groupes » et « Gaming. »Lors de votre première visite sur la nouvelle version de Facebook, le réseau social fait apparaître une petite fenêtre dans laquelle elle vante les mérites du nouveau design, avec, nous le disions,, mais aussi des temps de charge améliorés.Ce que l'on retient, surtout, c'est l'apparition du mode sombre. Si vous ne l'activez pas à l'ouverture, vous pouvez le faire en passant par la petite flèche qui tombe vers le bas, en haut à droite de l'écran, placée sur la droite de votre avatar, de l'icone Messenger et de l'icône des notifications. Notre screenshot ci-dessous vous montre le tout. Et on peut dire que, comme pour d'autres réseaux sociaux ou comme sur votre site adoré (oui, Clubic a son mode sombre, mais vous le saviez déjà !), l'effet est plutôt sympa.