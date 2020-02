Quand Facebook se fait hacker... sur Twitter et Instagram

Un hacking rapide et ciblé par des experts en la matière



De plus en plus de voix se font entendre pour critiquer Facebook et ses méthodes



Lire aussi :

Facebook a enfin lancé son bouton de suppression de données... qui ne supprime rien du tout



Source : CTV News

OurMine est un groupe de hackers actif depuis 2014 mais la liste de ses faits d'armes est déjà très impressionnante. Les comptes de personnalités aussi connues que Jack Dorsey, Mark Zuckerberg ou Daniel Ek, mais aussi de plusieurs sociétés comme PlayStation, la NFL ou la chaîne américaine de sports ESPN ont été piratés par leurs soins pour y publier des photos et des messages durant quelques minutes.Le collectif s'est cette fois attaqué à un très gros poisson en ciblant rien de moins que Facebook. Les hackers ont piraté pendant un bref instant les comptes Twitter et Instagram du réseau social et de l'application Messenger.Les pirates se sont amusés de leur exploit et ont posté un message acide sur les comptes Twitter des deux produits : «».Pour accéder à ces deux comptes, les pirates auraient tout simplement exploité une faille d'un outil appelé Khoros, et permettant de gérer plusieurs réseaux sociaux en même temps, dont Twitter et Instagram.Twitter indique que ses équipes ont repris la main sur les comptes en quelques minutes et aujourd'hui la situation est revenue à la normale.Qu'OurMine ait ciblé Facebook n'a rien d'un hasard. Ces derniers jours plusieurs personnalités ont enjoint leurs communautés à quitter le réseau social. Ça a été le cas de l'auteur Stephen King, qui s'est publiquement inquiété de l'utilisation de ses données personnelles par l'entreprise.Le comédien Sacha Baron Cohen a lui aussi participé à cette critique de Facebook en publiant un tweet au vitriol pour y dénoncer les méthodes du réseau social. Un tweet accompagné d'une illustration représentant Mark Zuckerberg en empereur romain et auquel Elon Musk a répondu d'un commentaire laconique : «». Le tout accompagné du, qui se répand de plus en plus sur le web.