Invisibles : les travailleurs du clic, le documentaire qui s’intéresse aux humains derrière l'écran

Quatre épisodes pour rencontrer les travailleurs cachés du web

Source : Data Gueule via YouTube

Elle sera diffusée à partir de mercredi, sur francetv slash.Facebook, Google, Amazon, Deliveroo, Uber Eats, Airbnb, Tinder... Derrière ces grands noms du numérique, on trouve des algorithmes. Et des milliers d'humains. C'est sur eux que s'est penchéRéalisée par Henri Poulain et co-écrite par Julien Goetz et Henri Poulain (membres de Data Gueule ), la série documentaire s'appuie sur une expertise d'Antonio Casilli, sociologue et auteur du livreDiffusée mercredi 12 février sur francetv slash , l'intégralité des quatre épisodes sera également disponible sur YouTube et PeerTube, dès vendredi 14 février pour le premier épisode.