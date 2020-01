Une erreur technique mène Facebook à traduire le nom du président Chinois... pour le pire

C'est l'histoire d'un traducteur à l'humour douteux...

Un problème de traduction du chinois au birman, du birman à l'anglais

Lire aussi :

Facebook ne bloquera pas les publicités politiques... laissant aux utilisateurs le droit de les limiter



Source : The Guardian

Facebook s'est depuis excusé, attribuant cette traduction hasardeuse à une «». Un semi incident diplomatique, qui n'a pas dû beaucoup enchanter celui que ses opposants (et les internautes) comparent souvent à Winnie l'Ourson Le Président de la République populaire de Chine était en visite officielle en Birmanie le week-end du 19 janvier. Il devait notamment y rencontrer Aung San Suu Kyi, conseillère spéciale de l'État birman, afin de signer plusieurs accords relatifs à des projets d'infrastructures dans lesquels Pékin investit.Au deuxième jour de cette visite d'État, une déclaration officielle a été postée sur la page Facebook de la dirigeante et sur plusieurs pages officielles d'institutions locales et d'organes de presse. Sauf que dans la traduction automatique anglophone proposée par Facebook, le nom de Xi Jinping était remplacé par le qualificatif de « Mr Shithole », une insulte qui ne nécessite pas vraiment de traduction. Un journal local, The Irrawaddy, a même parlé sur le réseau social d'un «».Facebook a dû s'excuser officiellement, dimanche 19 janvier, de cette erreur. Soulignons que la Chine est le deuxième pays le plus rentable pour l'entreprise, après les États-Unis, en termes de revenus publicitaires.», a déclaré un porte-parole du groupe.Le problème semble venir de la « triple » traduction : Facebook n'avait pas enregistré la façon dont s'orthographie le nom du président chinois en birman dans sa base de données. Celui-ci a donc essayé de traduire le terme de manière syllabique. Visiblement, « Xi » ressemble à certains termes birmans signifiant excréments ou anus.En 2018, le réseau social avait même supprimé sa fonction de traduction du birman à l'anglais après un article de Reuters montrant les résultats hasardeux du traducteur. En somme, malgré l'étrangeté de la situation, il semble qu'il s'agisse bien d'une erreur technique.