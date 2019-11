5,4 milliards : c'est le nombre de faux comptes supprimés par Facebook en seulement 9 mois

© AlexandraPopova / Shutterstock.com

Les faux comptes représentent 5 % des utilisateurs mensuels actifs de Facebook

Plus de 99 % des comptes fictifs ou abusifs sont supprimés de façon proactive

Les comptes, c'est bien, mais les contenus alors ?



Dans ce même rapport, Facebook



Sur Instagram, la firme annonce avoir supprimé 754 000 contenus, dont 94,6 % de manière proactive. Dans ce même rapport, Facebook indique avoir supprimé environ 11,6 millions de contenus au troisième trimestre 2019, contre 5,8 millions au premier, visant à garantir la protection des personnes. Là aussi, c'est la façon proactive qui domine, avec 92,5 % des contenus supprimés avant leur signalement.Sur Instagram, la firme annonce avoir supprimé 754 000 contenus, dont 94,6 % de manière proactive.

Très attendue sur des points essentiels comme la transparence depuis les multiples scandales de ces dernières années, Facebook a publié, mercredi 13 novembre, son rapport sur l'application des normes communautaires. Alors que la société avait annoncé l'an dernier avoir supprimé 3,3 milliards de faux comptes, elle en a déjà carté plus de 5,4 milliards en 2019, sur les mêmes premiers mois de l'année seulement.La promesse de l'entreprise fondée par Mark Zuckerberg est hautement ambitieuse, et pour y parvenir, mieux vaut avoir fait le ménage devant sa porte. Une fois les scandales passés, attardons-nous sur les actes, sur ce que la société américaine entreprend pour répondre à sa promesse de départ.Et c'est tout naturellement que nous nous intéressons à la suppression des comptes faux ou abusifs, qui représentaient environ 5 % des utilisateurs actifs mensuels de Facebook dans le monde, au cours des deuxième et troisième trimestre.Sur les trois premiers trimestres 2019, Facebook a annoncé avoir supprimé 5,4 milliards de faux comptes. En 2018, à la même époque, ce nombre tombait à 2,1 milliards. Dans le détail, la firme de Menlo Park a supprimé 2,2 milliards de faux comptes entre janvier et mars 2019 (record absolu), 1,5 milliard entre avril et juin, et 1,7 milliard entre juillet et septembre.Qu'est-ce qui explique la croissance importante des suppressions d'une année à l'autre ?, indique la société.En somme, les outils de Facebook parviennent de plus en plus facilement à bloquer les tentatives de création de comptes fictifs et abusifs avant même leur mise en ligne effective. La proactivité, plutôt que la réactivité donc.Le réseau social de Mark Zuckerberg ne manque d'ailleurs pas de rappeler, dans son rapport, qu'il procède à la suppression des comptes avant qu'ils soient signalés par les utilisateurs dans plus de 99 % des cas (99,7 % au troisième trimestre).