Facebook : retour à la normale après la panne géante sur les réseaux du groupe

Une panne longue d'une douzaine d'heures

Le bug nous en a appris plus sur la manière dont Facebook perçoit nos photos

Une simple opération de maintenance, source de la panne

Hier des utilisateurs ont rencontré des difficultés pour télécharger ou envoyer des images, des vidéos et d'autres fichiers sur nos applications. Le problème a été résolu et nous devrions de nouveau fonctionner à 100% pour tout le monde. Nous regrettons tout désagrément. https://t.co/ZUwZukvW4L — Facebook France (@FacebookFR) 4 juillet 2019

La totalité des réseaux sociaux du groupe(Instagram, WhatsApp, Messenger et... Facebook, donc) ont été touchés, mercredi en fin de journée, par unequi a occasionné de sérieux soucis aux utilisateurs pour poster des photos et vidéos, mais aussi pour les visionner. Le problème a persisté jusqu'à tard dans la nuit, Facebook postant ce jeudi matin un message expliquant que les plateformes fonctionnent de nouveau à 100 %.Comme toujours, c'est sur Twitter que Facebook a communiqué pour tenir au courant ses utilisateurs. Et inversement, c'est sur le réseau social du petit oiseau bleu que ces mêmes utilisateurs ont crié leur désespoir et n'ont pu que constater les dégâts.Pendant une, c'est dont le partage d'images qui a essentiellement été frappé par la panne. Les quelque 2,7 milliards d'utilisateurs des différentes plateformes du groupe Facebook, hormis une petite icône image et ce qui semble être une description des éléments figurants sur la photo.Détail intéressant tout de même... Ce bug fut l'occasion de voir que le texte de remplacement de la photo contient de troublants éléments, puisque, et ce qu'il est capable de reconnaître.Sur l'image-exemple que nous intégrons à notre article, vous pouvez notamment voir que Facebook indique que «».Le langage est primaire, mais les questions relatives à la vie privée vont sans doute émerger. Avec ses algorithmes de vision artificielle, Facebook pourrait théoriquement: s'ils adorent les chiens, s'ils vont souvent à Disneyland, s'ils portent des lunettes sur chaque photo par exemple... Autant d'informations qu'il est possible de réutiliser, soit pour améliorer le fil d'actualité, soit pour mieux satisfaire ses annonceurs Uneserait à l'origine du problème, selon Facebook. Mais officiellement, les détails liés à la panne ne fusent pas pour l'instant. Ce jeudi, le réseau social s'est fendu d'un simple message indiquant qu' «».L'Europe et les États-Unis auraient essentiellement été touchés. Sur Twitter, de nombreux internautes privilégient la thèse du piratage. Gageons que Facebook fasse preuve de toute la transparence nécessaire sur l'incident. Et enjoy !