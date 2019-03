La panne géante de Facebook due à un problème de configuration des serveurs

Une panne due à une mise à jour sur les serveurs de la plateforme



Les annonceurs réclament des dédommagements



Source : Engadget

Mercredi en fin d'après-midi, les utilisateurs de Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp ont éprouvé des difficultés à accéder aux services en ligne . C'était le début de l'une des plus grandeséprouvées par le réseau social qui aura duré au total 14 heures.Facebook a rapidement communiqué dès les premières heures de la panne pour indiquer que son origine n'était pas due à une attaque, mais a attendu 24 heures de plus, et la résolution du problème, pour donner plus d'informations.Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Facebook indique que c'est un changement opéré dans laqui a entrainé toutes les difficultés de connexion endurées par les utilisateurs au cours des dernières heures.Le réseau social indique que la situation est revenue à la normale aujourd'hui et présente ses excuses à ses abonnés, les remerciant pour leur patience durant la résolution du problème.Si les conséquences pour le grand public ne sont pas dramatiques dans l'immédiat, les effets ne sont pas les mêmes pour les. La chute des serveurs a également mis à terre le système d'achats d'espaces publicitaires. Les clients du réseau social et de ses applications ont également perdu l'argent investi dans la diffusion des annonces ciblées.Facebook a déjà annoncé que dessont à l'étude pour la plupart des annonceurs impactés par la panne.