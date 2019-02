Facebook a laissé des annonceurs cibler des personnes intéressées par le nazisme

Alexandre Boero pour Clubic.com

Le LA Times parvient à attirer 4 000 utilisateurs avec 22 euros de pub



Capture d'écran - LA Times

Facebook reconnaît ses torts

La publicité est une vraie machine à cash pour. Rien qu'en 2018, la société de Mark Zuckerberg a gagné 55 milliards de dollars en recettes publicitaires, soit 48,5 milliards d'euros. Alors que la firme tente de faire amende honorable sur des sujets comme les publications haineuses et la désinformation, le scandale révélé par levient de nouveau entacher l'image du réseau social.Le, décidé à tester les limites du ciblage publicitaire de Facebook, a remarqué que le réseau social laissait les annonceurs, tous des criminels de guerre nazi, ou le parti national fasciste de Benito Mussolini dissous en 1943.Les journalistes du quotidien californien n'ont pas eu de mal à viser les personnes intéressées par des dirigeants nazis. Le Times, qui a mené des tests, a pu. Leurs publicités ont été vues par plus de. Le journal n'avait injecté quedans ces publicités...Les experts redoutent que de tels contenus puissent contribuer à alimenter la radicalisation en ligne. Contactée par les équipes du, la société Facebook a annoncé qu'il supprimerait de nombreuses audiences (qui sont constituées de critères permettant de mieux cibler les utilisateurs) de sa plateforme publicitaire. En outre, si certains critères de ciblage sont automatiquement générés, cela serait dû aux likes et aux commentaires laissés par les utilisateurs, ainsi qu'aux groupes dans lesquels ils figurent.», a reconnu Joe Osborne, porte-parole de Facebook. «», a-t-il poursuivi.