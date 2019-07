Facebook déclasse les post sensationnalistes visant la santé et les aliments

Rendre minimes les publications sur la santé de mauvaise qualité

Lire aussi :

Comment supprimer définitivement son compte Facebook ?

Facebook veut s'attaquer au mauvais contenu pour lutter contre le désengagement des utilisateurs

Sources : Facebook, Neowin

Depuis maintenant un mois,examine les posts de ses utilisateurs dans le domaine de la santé afin de voir si les informations sont fausses, voire parfois dangereuses.Les sujets tels que la nutrition, la santé et l'état de forme physique sont devenus dessur le réseau social. À tel point que de nombreuses informations fausses ou négatives sont aujourd'hui diffusées sur Facebook. Il s'avère qu'elles contribuent à la désinformation du public et peuvent parfois être nocives.Facebook travaille donc, depuis un mois, au. Il tente donc de minimiser ces contenus trompeurs, de la même façon qu'il ne met plus en avant la promotion et la vente de produit, par exemple, destiné à une perte de poids.Aujourd'hui, Facebook émet la volonté dedu fil d'actualité de ses utilisateurs.En effet, il veut éviter leur désengagement face à des propositions d'articles ou de posts de mauvaise qualité. C'est donc pour cela que la société de Zuckerberg s'attache à mettre en avant de vraies informations de qualité, en matière de santé spécifiquement, afin de soutenir les utilisateurs dans leurs démarches.