Facebook : bientôt des salons de discussion jusqu'à 250 personnes

Facebook veut attirer encore plus de monde sur les groupes

Il y a quelques mois,avait doté son applicationde cette nouvelle fonctionnalité : pouvoir gérer des groupes de discussions de 250 personnes. La société de Mark Zuckerberg a décidé de transposer cette fonctionnalité sur son propre réseau social, comme l'affirme Engadget . Facebook va donc progressivement lancer cette option qui permettra aux groupes de démarrer des sous-discussions avec un nombre maximal de personnes identique à celui de Messenger, 250, où elle existe déjà pour vous et vos amis.Nul doute que les administrateurs de groupes Facebook plus ou moins influents - dont vous faites peut-être partie - voudront exploiter cette nouvelle possibilité. Lors d'un événement, d'une émission de télévision ou d'une retransmission sportive, ces sous-discussions pourront être bien utiles. Et Facebook a pensé à tout. Une telle fonctionnalité pourrait bien faire exploser le nombre de notifications liées au réseau social. Mais pas de panique, puisqu'il sera tout à fait possible d'ajuster les paramètres de notification pour stopper les alertes ou pour ne recevoir des notifications que lorsqu'une personne vous désigne directement avec le fameuxActuellement, on recense 1,4 milliard de personnes inscrites et actives dans des groupes Facebook. Du côté de Menlo Park (le siège de l'entreprise), on espère que le temps passé et l'engagement des utilisateurs augmenteront. Mais en mettant en place cette nouvelle fonctionnalité, Facebook espère aussi attirer des dizaines, voire des centaines de millions de personnes dans des groupes. Et vu que désormais, l'algorithme du réseau social privilégie davantage les contenus de vos amis et de votre famille à celui des entreprises et des médias, Facebook pourrait -une nouvelle fois- en sortir gagnant.