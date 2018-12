« Contraception naturelle » + Facebook * Pub mensongère = 37 naissances

Natural Cycles

De la publicité mensongère sur Facebook

Disponible sur smartphone, l'applicationse targue de détecter les cycles naturels de l'utilisatrice afin de lui indiquer si elle était en période de fertilité ou non. Si c'est le cas, l'application affiche une couleur rouge et conseille aux femmes d'utiliser une protection lors de leurs rapports, sinon la couleur est verte.Si certains tests affirment que l'application reste plus sûre que d'autre moyen de contraception, un rapport dévoilé quelques mois plus tard affirme que. En cause, le fait que l'application n'ait pas signalé les jours à risque. À l'époque, celle-ci s'était défendue en arguant du fait qu'elle ne pouvait pas être efficace à 100%.Plus récemment, Facebook a retiré une publicité faisant la promotion de l'application, arguant du fait que Natural Cycles faisait de la publicité mensongère.En cause, le fait que. Selon l'Advertising Standards Authority, les mots utilisés dans la publicité laissent à penser que cette application est parfaitement en mesure de remplacer un moyen de contraception standard. Le Guardian rapporte aussi les propos de l'ASA à ce sujet : « Dans le contexte de la publicité, l'allégation 'application contraceptive très précise' serait comprise par les consommateurs comme signifiant que l'application avait un degré élevé d'exactitude et qu'elle était donc très fiable pour prévenir les grossesses non désirées ».Pour sa part, Natural Cycles a déclaré : « Nous respectons le résultat de l'enquête de l'ASA sur une publicité Facebook, qui a duré environ quatre semaines au milieu de l'année 2017. L'enquête a été ouverte il y a près de 12 mois et la publicité a été retirée dès que nous avons été informés de la plainte ».

Pour rappel, les méthodes de contraception dite « naturelles » telles que le retrait ou l'abstinence périodique sont considérées comme ayant une efficacité pratique respective de 78 et 75%. En comparaison, l'implant représente un taux d'efficacité pratique de 99%, et le préservatif masculin de 85%.