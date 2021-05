Face à l’anti-tracking d’iOS, Facebook laisse suggérer un modèle freemium

D’après The Verge, l’écran prévu par Facebook serait visible avant même l’information système d’Apple. Le message est simple : « l’utilisation des données (pour) de la publicité plus ciblée », participe au soutien des entreprises qui ont recours à ce type de stratégie marketing. Surtout, c'est ce qui assure la gratuité de Facebook.

Depuis ses débuts en 2004, et après quelques fausses rumeurs, Facebook promettait en page d’accueil « C’est gratuit et ça le restera toujours ». Ce slogan a disparu en 2019 au profit de « C’est rapide et facile ». Aussi, le nouveau système d’autorisation de l’utilisation des données semble présager que Facebook pourrait devenir payant sans l’aide des utilisateurs (ou plutôt sans leurs données !).