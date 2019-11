Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web, veut sauver Internet avec un contrat

Neuf principes pour un Web « meilleur »

Après un an de préparation, l'informaticien britannique a officiellement inauguré cette semaine la campagne de lancement de ce contrat, faisant appel aux entreprises, aux gouvernements et aux citoyens.Le « Contrat pour le Web » propose neuf principes censés permettre l'émergence d'un «» Internet, parmi lesquels un accès à Internet pour tous, le respect de la vie privée des personnes ainsi que l'interdiction pour les gouvernements de couper l'accès à Internet aux personnes.Sur le site de la campagne, le préambule affirme : «».Chaque catégorie d'acteurs doit s'engager à respecter trois principes si elle signe le contrat. Les gouvernements, par exemple, s'engagent à permettre l'accès à Internet pour tous leurs citoyens, et à refuser d'utiliser sa coupure comme moyen de pression . Les citoyens sont notamment appelés à «», en faisant par exemple la promotion de contenus. Les entreprises, elles, s'engagent notamment à respecter les données personnelles des particuliers et à «». Elles devront ainsi promouvoir le respect des droits humains tels que décrits dans la charte des Nations Unies relative aux entreprises.Annoncé pour la première fois aude Lisbonne en novembre 2018, la mise au point de ce « Contrat pour le Web » a duré un an. Ce temps a notamment permis aux organismes de chercher des soutiens à l'initiative : ils ont déjà reçu celui des gouvernements français et allemands, ainsi que d'organisations telles que Wikimedia ou la. Le projet a également été approuvé par l', une ONG de défense des droits sur Internet.Un seul grand acteur a refusé de signer ce contrat : Amazon. Google et Facebook, eux, en ont accepté les neuf principes, bien qu'ils soient déjà accusés par Amnesty International de «».D'après The Guardian , les signataires doivent «». Faute de quoi, ils pourraient être rayés de la liste des sociétés engagées.