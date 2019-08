G7 - Charte Internet : les grandes plateformes du numérique s'engagent contre la haine en ligne

Google, Twitter et Facebook signent la charte

La réglementation contre la haine en ligne s'étoffe

🔴#G7Biarritz

Les plus grandes plateformes ont accepté de s'engager sur une Charte pour un Internet libre, sûr et ouvert. Une avancée importante pour protéger les utilisateurs des réseaux sociaux et lutter efficacement contre la haine en ligne. Le travail continue.



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/gO1bWCbCPL — Cédric O (@cedric_o) August 26, 2019

Source : Le Figaro

Il aura fallu attendre les dernières minutes dupour que lasoit signée par l'ensemble des parties, à une exception près. Car, pour lesquels des «» ont été avancées par Emmanuel Macron et qui sont déjà parvenus à trouver un compromis avec la France sur la taxation des GAFA, tous les pays du G7 ont signé la charte pour « un Internet ouvert, libre et sûr », lundi 26 août.Si les avancées sur la taxation des géants du numérique ne sont qu'un demi-succès pour Emmanuel Macron, en raison notamment des concessions faites à Donald Trump, le chef de l'État français est tout de même parvenu à transformer un essai en faisant signer la charte. «», avait annoncé Macron.Celui-ci a atteint son objectif, puisque le texte a étépar plusieurs grandes plateformes européennes et anglo-saxonnes du net comme(qui englobe son service de streaming YouTube),. «», a-t-il déclaré au moment de faire le bilan du G7 qu'il présidait, depuis Biarritz.», a indiqué Cédric O, le secrétaire d'État au numérique.Il y a quelques mois, la France avait réussi, en s'associant à la Nouvelle-Zélande après la terrible fusillade de Christchurch, à ce qu'une vingtaine de gouvernements et de mastodontes du numérique s'engagent àen ligne.Plus récemment encore, la France a adopté la loi contre la haine sur Internet, qui instaure une obligation de retrait en 24 heures des contenus haineux et manifestement illicites signalés à la plateforme qui héberge le contenu.