En 2019, le marché de la pub en ligne dépassera celui de la pub traditionnelle aux USA

Pixabay

Amazon remet en cause le duopole Google / Facebook

Le boom du numérique entraîne un effet pschitt pour les médias traditionnels

Depuis plusieurs années maintenant, le monde numérique perturbe le monde traditionnel. Le cinéma est concurrencé par des acteurs comme Netflix, les grandes enseignes de distribution sont martyrisées par les géants du e-commerce, et les chaînes de télévision sont malmenées au détriment d'acteurs du Web, qui causent la fonte de leurs parts de marché. 2019 marquera une nouvelle bascule avec des dépenses publicitaires numériques supérieures aux dépenses publicitaires traditionnelles aux États-Unis.Les prévisions ont été publiées par la société new-yorkaise, spécialisée dans les études de marché liées aux secteurs du numérique, des médias et du commerce. L'agence indique qu'aux USA, lesvont augmenter de 19 % cette année pour atteindreengagées sur le sol américain. Sur ces seules dépenses numériques, le mobile en est responsable des deux tiers avec 87,06 millions de dollars pour cette année.Si leurs revenus vont encore augmenter, les géants. Leest en train d'être, qui devrait voir augmenter sa part de marché augmenter sur le marché publicitaire, en passant de 6,8 % à 8,8 % en 2019. Son activité publicitaire devrait augmenter de 50 % cette année. «», précise Monica Peart, directrice des prévisions d'eMarketer.L'augmentation des dépenses publicitaires numériques a. En 2019, celles issues de la radio baisseront de 1,8 % aux USA, celles de la télévision de 2,2 % à 70,83 milliards de dollars, celles de la presse écrite (imprimerie des magazines et des journaux) de 17,8 %, et les annuaires de 19 %. Les annonceurs se tournent désormais vers le numérique pour rechercher des gains supplémentaires.En 2023, eMarketer prévoit que le numérique dépassera les deux tiers des dépenses totales consacrées aux médias.