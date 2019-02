La sonde Beresheet emmène sur la Lune une immense archive de connaissances de l’humanité

© Arch Mission Foundation / Bruce Ha

Une première pour Israël



Vue d'artiste sur Beresheet à la surface de la Lune © SpaceIL

Une copie complète de Wikipédia va se poser sur la Lune

Initialement conçu dans le cadre du concours Google Lunar X Prize , Beresheet est un petit atterrisseur lunaire dont près de 70 % de la masse est constitué par ses 400 kg d'ergols. Aucun gagnant ne repartira finalement avec la dotation de 20 millions de dollars prévue dans le cadre du concours parrainé par Google en raison d'un calendrier largement dépassé, mais ça n'a pas empêchéde continuer son aventure notamment grâce à son budget de 95 millions de dollars provenant de généreux donateurs.Lancé le 22 février à bord d'une fusée Falcon 9, Beresheet (qui signifie « génèse » en hébreu) doit atteindre son site d'alunissage - lasituée dans l'hémisphère nord de la Lune - aux alentours du 10 avril prochain.Bien que Beresheet n'emporte avec lui qu'une très légère charge utile (un magnétomètre ainsi qu'une caméra) et possède une durée de vie qui n'excède pas les quelques jours, l'engin ne sera pas pour autant inutile. En effet, il embarque également un rétro-réflecteur fourni par la NASA qui servira encore après l'arrêt des batteries de l'engin. En outre, Beresheet embarque également une cargaison assez particulière : une archive contenant plus deCette étrange initiative portée par l'n'est cependant pas la première. La mission de cette fondation à but non lucratif est en effet de constituer un «». De petites archives de test avaient par exemple déjà été placées à bord de la Tesla Roadster rouge qu'Elon Musk a envoyée en direction de Mars. Conçue pour durer des millions d'années, cette archive comprenait notamment la trilogied'Isaac Asimov.À peu près aussi épais qu'un DVD, le disque d'archive accompagnant Beresheet sur la Lune est constitué de, supposées résister à l'environnement hostile de notre satellite, comme les radiations et autres températures extrêmes. Les 4 premières couches du disque contiennent plus ded'illustrations et de documents, ou encore de photographies qui peuvent être visionnées à l'aide d'un microscope optique à grossissement x100 pour la première couche et un peu plus puissant pour les trois couches suivantes. Ces couches analogiques contiennent également «».Mais que contiennent les couches les plus profondes de cette «» ? Elles regroupent des données numériques compressées à un taux très élevé, environ 200 GB de données décrivant d'innombrables concepts de science et de culture dans plusieurs langues ainsi que les informations nécessaires permettant de comprendre la grande majorité des langues humaines. La librairie lunaire contient aussi plus de 25 000 livres de sciences et d'ingénierie, mais aussi des romans et des textes religieux, ainsi qu'Si l'objectif de l'Arch Mission Foundation est de conserver une sauvegarde des connaissances humaines en cas de catastrophe, ses créateurs assument également penser à ce qu'elle puisse un jour être visionnée par d'éventuels extraterrestres. Ces derniers devraient alors être particulièrement intrigués par quelques entrées de choix sur Wikipédia : mouvement raëlien,et autred'origine extraterrestre leur promettent de bons moments de rigolade...