"Hello Demain" : le nouveau podcast de fiction (positive) signé Orange

Un podcast de fiction chez Orange

La vie dans 50 ans, et plus

Dans le cadre de la sixième édition du Show Hello a annoncé la disponibilité d'une toute nouvelle série de: « Hello Demain ». Un podcast qui promet de s'interroger sur notre avenir, nos modes de déplacement, le futur du travail, de l'amour, la place des robots... Le tout, de manière optimiste.Selon le groupe, ce podcast inédit va se charger deet en constante évolution technologique. La série de podcasts « Hello Demain » raconte ainsi un futur où les femmes et les hommes vivent en harmonie avec l'innovation et la technologie. «» promet Orange.Pour parvenir à ses fins, Orange est allé à la rencontre de réalisateurs, auteurs, artistes et leur a demandé de. L'amour, l'éducation, le lien social, la mobilité, ou encore l'intelligence artificielle... Composé de cinq épisodes d'environ 10 minutes chacun, « Hello Demain » a été réalisé et produit par Havas Paris et HRCLS.Dans des registres différents propres aux quatre auteurs et à leur sensibilité, le podcast montre ce à quoi la vie pourrait ressembler dans les 50 années à venir. Orange souhaite ainsi parler à ses publics autrement, en alliantsur le monde qui vient.», a déclaré Béatrice Mandine, Directrice exécutive Communication et Marque d'Orange.Ceux qui souhaitent écouter ces nouvelles créations signées Orange, peuvent se rendre directement à cette adresse