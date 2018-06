Internet devant la télévision au rang des médias les plus utilisés en 2019 ?

L'ère du tout numérique

Voilà une déclaration qui doit faire lever un sourcil ou deux à ceux qui sont nés un smartphone dans la main. Pourtant, la télévision reste encore le média le plus plébiscité dans le monde.Aujourd'hui, on passe en moyenne 173 minutes par jour devant la télévision, contre 160 minutes sur Internet (consommation via un ordinateur ou un appareil nomade). Mais selon l'étude publiée par l'agence Zenith, et mise en perspective par Statista , la courbe s'inversera dans le courant de l'année prochaine.Si les prédictions des analystes s'avèrent exactes, nous devrions passer environ 180 minutes de nos journées sur Internet, contre 168 minutes devant la télévision en 2020.La multiplication des réseaux sociaux, l'accès démocratisé à un réseau mobile toujours plus rapide, et surtout l'omniprésence des smartphones dans notre quotidien devrait avoir raison de l'hégémonie télévisuelle.L'étude montre également que la consommation individuelle de médias augmente annuellement - tout support confondu. En 2018, notre consommation de médias se situera autour de 472 minutes par jour, et devrait grimper jusque 492 minutes à l'horizon 2020.L'un des grands perdants de cette transition numérique est bien évidemment la presse papier. Zenith estime que le temps passé à lire des journaux a décru de 45% entre 2011 et 2018, et de 56% sur la même période pour les magazines.