Oracle lance une carte interactive des menaces Internet

Monitorer le « réseau le plus important au monde »

Réponses traceroute

Volume des requêtes BGP (pour Border Gateway Protocol )

) DNS (Domain Name System)

Modifié le 15/06/2018 à 10h20

a surpris son monde en lançant hier une carte interactive. Disponible dès à présent , elle permet de passer en revue les menaces potentielles émanant de chaque pays.Dans un communiqué, Kyle York, le vice-président d'Oracle, explique sa vision du nouveau service lancé par sa compagnie : «Ce nouveau portail estampillé Oracle doit donc permettre à tous les acteurs du Web d'obtenir une meilleure visibilité sur l'état de ce service dans les différents pays du monde.Laprésente le niveau de connectivité des pays selon plusieurs critères :Basée sur l'infrastructure offerte par Dyn (acquis par Oracle en décembre 2016), la carte permet d'identifier facilement le degré «» qu'a un pays sur Internet grâce à un barème de 0 à 100. Plus ce nombre est élevé, plus le pays est influent dans sa région, et a un impact fort sur la santé du Web dans cette partie du monde.Cliquer sur un pays permet d'y observer diverses courbes offrant un panorama de l'état des différents services. Toutes les possibilités d'analyse offertes par la carte interactive sont explicitées dans un post du blog d'Oracle