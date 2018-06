Mauvaise connexion internet ? Selon NBN, c'est la faute des joueurs !

A mort les joueurs !

Une limite de débits pour les utilisateurs extrêmes ?

Modifié le 06/06/2018 à 17h25

Bill Morrow admet même réfléchir à des réductions de débits pendant les heures de pointes, pour revenir à une « utilisation équitable » et ne pas plomber la connexion des autres utilisateurs.Dans certaines régions d'Australie, internet fonctionne toujours à l'aide de signaux radios ou de pylônes de transmission. Autant de technologies archaïques qui font que les Australiens habitant dans ces zones font face à une connexion internet de très mauvaise qualité.Interrogé à ce sujet, Bill Morrow, directeur général du(NBN), accuse les gamers.Pour lui, la mauvaise qualité de la connexion internet dont bénéficient les Australiens habitant ces régions rurales est uniquement due à «».Une phrase rappelant à tous qu'il est toujours plus simple d'accuser les autres plutôt que de se remettre en question, et dans le cas présent, de remettre en question la modernité des technologies utilisées afin d'amener internet dans ces régions reculées.Cependant, cette déclaration, aussi stupide puisse-t-elle paraître, ne laisse rien présager de bon pour les joueurs de ces zones isolées. En effet, lors d'une commission parlementaire, Bill Morrow a fait part de sa volonté d'instaurer une politiqued'internet afin de limiter l'utilisation de celui-ci parInterrogé à nouveau concernant sa définition, il répond que «».Bien que Stephen Jones, ministre des communications régionales, ait rappelé que le gaming ne constituait pas une utilisation moins «» d'internet que n'importe quelle autre activité, les fameux «» d'internet dans ces régions pourraient bien se voir imposer diverses pénalités à l'avenir.Affaire à suivre...