Débit internet : l'Arcep juge les speedtests peu fiables

Méthodes variables

Un code de bonne conduite

Modifié le 06/06/2018 à 10h54

Sans aller jusqu'à créer un label qui distinguerait bons et mauvais tests, l'Arcep veut promouvoir les bonnes pratiques et compte sur les FAI pour les valoriser.Que vaut ma connexion internet ? Pour vous en faire une idée, vous avez sûrement déjà lancé un test de débit. Il en existe pléthore : Speedtest, nPerf, testdebit, etc... Tous proposent de vous faire connaître vos débits montants et descendants réels. Mais pour l'Arcep, ces tests ne valent pas grand chose. C'est ce qui ressort, entre autres, de son rapport sur l'état d'internet en France publié mardi 5 juin.Concernant les speedtests, l'Arcep pointe du doigt l'absence de méthodologie unique et certifiée : certains tests vous livrent votre débit maximum, quand d'autres vous communiquent votre débit moyen. Certains se font en(une seule connexion), d'autres en. L'Arcep doute aussi de la neutralité de certains tests. Celle du Netflix Speed Index, qui mesure les débits moyens de chaque opérateur sur la plateforme, est sujette à caution, Netflix ayant des accords avec certains FAI.L'Arcep critique également ce que les opérateurs font de ces tests, choisissant les données qui leur permettent de revendiquer par la pub le titre de n°1 ou de meilleur service sur telle ou telle offre. Désireuse de rendre les tests de débit plus transparents et plus fiables, l'Arcep commence par faire le ménage chez elle, en renonçant à publier, comme elle le faisait chaque année, son propre observatoire sur la qualité de l'internet fixe.L'institution est en revanche en train de finaliser un cahier des charges qui précise l'ensemble des informations à prendre en compte pour un test fiable (l'offre commerciale, le type de connexion, etc.), et la manière de mesurer le débit (durée du test, nombre de threads, etc.). Les FAI ne seront pas obligés de suivre cette méthodologie, l'Arcep refusant l'idée d'un label. Mais refuser de s'y soumettre pourrait nuire à l'image des fournisseurs auprès des consommateurs.