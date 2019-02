Instagram teste sa fonctionnalité d'envoi de messages, Direct, sur sa version web

Twitter @ wongmjane

Une inégale répartition des fonctionnalités entre les versions web et mobile d'Instagram

Instagram's Direct on Web will also be available on desktop pic.twitter.com/Y3iTIdDwKV — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 12 février 2019



La spécialiste des applications et des médias sociaux Jane Manchun Wong a diffusé sur Twitter une extension de la fonctionnalitéde la plateforme. Selon elle, le réseau social serait en train de, déjà présente sur la version mobile via l'appli, sur la version web. Cela sous-entend qu'il pourrait bientôt être possible d'envoyer des messages directement depuis un navigateur mobile ou de bureau.Aujourd'hui, nous devons reconnaître que la version web d'Instagram est plutôt pauvre. Il est en effet impossible d'y échanger des messages, d'y construire sa story, d'y poster une photo ou une vidéo, même s'il existe en réalité une astuce pour cette dernière ou des plugins. On peut imaginer que cette volonté d'Instagram de ne pas développer les mêmes fonctionnalités d'un support à un autre était peut-être volontaire, de façon à pousser les utilisateurs sur la version mobile, et laisser les autres naviguer sur Facebook via leur PC.Instagram semble vouloir mettre fin à cette inégale répartition des fonctionnalités en. Le réseau social a sans doute compris que le message constituaitet que l'arrivée de la fonctionnalité ne pourrait pas faire de mal au service, bien au contraire.L'extension de Direct à la version web de la plateforme résulte peut-être aussi de(Messenger, Instagram et WhatsApp) en une même plateforme , qui permettrait d'échanger des messages de l'une à l'autre (envoyer un message depuis Messenger vers l'un de vos abonnés Instagram, par exemple) sans avoir à jongler d'une appli à une autre.