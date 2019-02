Instagram fait la chasse aux images d'automutilation suite au décès d'une jeune britannique

Instagram ne supprimera pas tous les contenus liés à l'automutilation

Le réseau social va rediriger les utilisateurs vers des centres d'aide

Dans un communiqué de presse publié le jeudi 7 février 2019,a annoncé vouloir davantage soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables qui utilisent le réseau social. Instagram a décidé d'agir suite à la mise en cause de la plateforme par le père d'une jeune britannique de 14 ans, qui s'est suicidée en 2017 et qui avait, selon lui, consulté de multiples contenus liés au suicide et à l'automutilation.Les équipes d'Instagram ont réuni un collège d'experts et d'universitaires spécialistes des questions de santé mentale et de prévention du suicide pourdestinées à enrayer la publication de contenus choquants.Le réseau social va ainsi. Pour les photos moins explicites, mais toujours liées à l'automutilation, comme des cicatrices, elles ne seront pas supprimées, mais ne seront pas portées non plus par l'algorithme d'Instagram. Cela signifie qu'elles ne figureront, ce qui sous-entend que les hashtags ou la barre de recherche ne permettront donc pas de retrouver ces contenus.Enfin, Instagram s'engage àau moment où des utilisateurs postent ou recherchent des contenus liés à l'automutilation endans leur détresse psychologique.Il est bon que les réseaux sociaux essaient d'opérer pour empêcher un être humain de se faire du mal, de rechercher des informations sur le sujet ou même de mettre en scène sa propre autodestruction. Mais se pose la question, qui apparaît plus que nécessaire.