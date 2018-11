Instagram : une faille liée au RGPD aurait causé la fuite de mots de passe

Ironie du sort... le RGPD est directement lié à la faille

Et une nouvelle faille de sécurité, une ! Cette fois, ce sont les mots de passe de plusieurs utilisateurs d'qui auraient fuité, comme le révèle . Il y a quelques jours, les équipes du réseau social ont envoyé un mail à l'ensemble des utilisateurs qui ont utilisé la fonctionnalitépour les prévenir que leur mot de passe a pu être révélé dans l'URL générée.Théoriquement, toutes les personnes qui utilisaient à ce moment-là Instagramont pu être exposées. Le problème a étéet n'a touché, tente de rassurer la communication du média social américain.Cette fonctionnalité, instaurée peu avant la mise en placeen réponse aux nombreux scandales concernant les données personnelles des utilisateurs sur les réseaux sociaux, permet à celles et ceux qui utilisent l'appli de télécharger toutes les données personnelles qu'elle a pu collecter sur eux.Instagram encourage les utilisateurs à changer leur mot de passe et effacer leur historique de navigation.