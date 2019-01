Instagram : tapoter pour faire défiler les photos, comme pour les stories

Ne tapotez qu'une fois, pas deux !

Tout est venu d'une capture d'écran relayée par un utilisateur de Twitter, @SupraBo_, lui-même repris par le site US TechCrunch . Sur le "fameux", on découvre ce qui devrait être l'une des prochaines fonctionnalités d'A l'instar de ce que l'on peut faire pour les stories, il sera bientôt possible de faire défiler les différents éléments du fil d'actualité en tapotant simplement l'écran avec son doigt. La manœuvre nécessite aujourd'hui une action plus « délicate » : le défilement. Et comme Instagram cherche à améliorer le confort de son modeste milliard d'utilisateurs, voilà une nouvelle fonctionnalité qui tombe à point nommé.Attention toutefois à ne tapoter qu'une seule fois sur votre écran. Deux tapotages enverraient un message à l'un de vos amis. Et comme on sait que vous voulez éviter les mauvaises surprises, une attention et une maîtrise totale de vos tapotages sont de mise. Oui, on exagère un peu...