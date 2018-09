La bibliothèque publique de New York transforme des romans en Story Instagram

© New York Public Library

« Insta Novels » : un livre, mais sur Instagram

Si certains peuvent considérer que les livres et leurs histoires sont de plus en plus délaissés au profit de contenus plus courts et plus instantanés, la bibliothèque américaine (NYPL) semble avoir trouvé une solution qui pourrait plaire aux utilisateurs d'Instagram. En effet, celle-ci a récemment annoncé qu'elle allait transcrire le contenu des romans de sa bibliothèque directement sur le réseau social. Plutôt que de lire ces récits sur un support papier classique, les internautes pourront donc aller les consulter directement sur la plateforme.Pour rendre ces romans accessibles et proposer un contenu interactif, l'entité va exploiter la fonctionnalité Stories. Grâce à son association avec l'agence de publicité Mother in New York, la NYPL fait renaître les classiques de la littérature deviendront en des romans numériques animés. Baptisé « Insta Novels », ce nouveau format rendra compte du texte en intégralité, mais également de plusieurs visuels originaux chargés de refléter et d'illustrer le contenu du récit. Comme pour une Story classique, il suffira de suivre les écrans pour suivre le fil du récit, et d'appuyer longuement sur l'écran afin d'avoir le temps de lire le contenu. Corinna Falusi, directrice artistique chez Mother justifie cette décision : « Instagram a, sans le savoir, créé la bibliothèque parfaite pour ce nouveau type de roman en ligne. De la façon dont vous tournez les pages, à l'endroit où vous vous posez votre pouce en lisant, l'expérience est comparable à la lecture d'un roman de poche ».La bibliothèque publique de New York a choisi de commencer cette nouvelle série avec un classique de Lewis Carol, Alice au Pays des Merveilles. La Séquestrée (The Yellow Wallpaper) de Charlotte Perkins et La Métamorphose de Franz Kafka feront suite au premier roman. Suite à leurs publications, les Stories seront sauvegardés dans les Highlights de l'application pour que les romans puissent être lus même après 24 heures.Comme l'indique le Wall Street Journal , ce nouveau format coûte moins de 10 000 dollars à la bibliothèque, là où son budget annuel est de plus de 345 millions de dollars.