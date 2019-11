À cause d'un bug, un entrepreneur belge se retrouve avec un solde négatif de -100 milliards d'euros

© Pixabay

Une mésaventure partagée sur son compte Facebook

Un montant inexpliqué

C'est ce qu'on appelle avoir une peur bleue. Et lorsque celle-ci provient directement de votre compte en banque, inutile de dire que la peur peut rapidement se transformer en panique. Frédéric d'Aspremont a connu une drôle de mésaventure, rapportée par nos confrères de. L'entrepreneur belge, pensant pouvoir acheter son met de midi un 12 novembre, a constaté que son compte en banque était déficitaire de... 100 milliards d'euros. Rien que ça !Mardi dernier, Frédéric se retrouve entre deux rendez-vous, à l'heure du repas de midi. C'est tout naturellement qu'il se décide à acheter un sandwich histoire d'affronter le reste de la journée le ventre plein. Au moment de régler son dû, sa carte est refusée pour solde insuffisant. Surpris, et pensant qu'il n'y avait pas de problème apparent sur son compte, l'entrepreneur vérifie alors son solde en passant par son application bancaire.Mais là, surprise, l'application de Belfius, une banque belge, lui affiche un solde négatif de 99 999 996 506,16 euros. L'homme s'est alors fendu d'un message sur son compte Facebook, indiquant : «», accompagné des hashtags « mercibelfius », « fautpasetrecardiaque » et « nosamieslesbanques. »Lorsqu'il joint sa banque, cette dernière lui explique qu'il fait sans doute face à un bug informatique, mais ne lui apporte pas plus de précisions que cela. Le patron explique avoir dû faire intervenir son avocat pour obtenir une réaction un peu plus exhaustive de la part de Belfius.Le problème venait, en réalité, du fait que Frédéric d'Aspremont, qui exerce dans le secteur de la production de vidéos, avait un contentieux avec un concurrent. En réalité, le chef d'entreprise belge avait été attaqué en justice pour plagiat, avant d'être finalement innocenté. «», a-t-il déclaré. Cela n'explique cependant pas pourquoi un tel montant fut affiché sur le compte de l'entrepreneur.