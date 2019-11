Le saviez-vous ? Il n’a mis que 16 secondes pour résoudre un Rubik's Cube les yeux bandés

© YouTube @JackCai

Le saviez-vous ?, c'est votre rendez-vous du week-end. Clubic vous fait découvrir quelques pépites de la tech et du numérique, aussi insolites qu'insoupçonnées, parfois contemporaines, d'autres fois historiques. Embarquez avec nous, c'est parti !

Rappel des faits

Une prouesse mentalement plus épuisante que les yeux ouverts

© YouTube @JackCai

Une passion qui a démarré en 2014

Merci d'avoir passé un peu de temps à lire cet épisode. Il est désormais temps de se donner rendez-vous la semaine prochaine, pour le dixième numéro de votre rendez-vous du week-end.

Le Rubik's Cube, ce casse-tête imaginé par Erno Rubik en 1974, frustre autant qu'il ne fascine. Il permet aussi à certains individus de s'enorgueillir de détenir un ou plusieurs records en la matière. Le Chinois Du Yusheng détient par exemple celui du Rubik's Cube 3x3x3 en 3 secondes et 47 centièmes, établi le 24 novembre 2018 au Wuhu Open. Une IA est même parvenue à résoudre le casse-tête en 1,2 seconde. Cette année, Jack Cai, lui, est venu à bout du cube en 16,22 secondes, alors qu'il avait les yeux bandés. Un record. Et c'est ce dernier qui nous intéresse plus particulièrement.Le prodige australien, qui écume les compétitions un peu partout en Asie et Océanie, participait le 6 avril 2019 à Brisbane à une manche qualificative pour les championnats du monde WCA 2019, organisés par la World Cube Association, l'équivalent de la FIFA pour le football ou de l'UCI pour le cyclisme. Ce jour-là, il s'est emparé, pour 33 centièmes de seconde, du tout nouveau record du monde du Rubik's Cube 3x3x3 à l'aveugle, en résolvant le casse-tête en seulement 16,22 secondes., confie-t-il de temps à autre. Car dans le mode de compétition qu'il a choisi de privilégier (les yeux bandés), la moindre erreur est fatale et entraîne ce que l'on appelle un DNF dans le jargon sportif, c'est-à-dire une disqualification. Pour preuve, le jour de son record, sur la vingtaine de participants engagés, seuls sept ont réussi à entrer en finale, et six furent finalement classés.N'hésitant pas à participer à des compétitions internationales majeures, comme lorsqu'il fut l'un des acteurs des championnats du monde de Paris en 2017, Jack Cai a développé sa passion pour le Rubik's Cube en 2014. Il n'avait alors que 14 ans, et fut convaincu en voyant ses camarades de lycée essayer sous ses yeux, après avoir regardé un tutoriel sur YouTube. Désormais, il est inscrit dans le Guinness World des records.Cet été, Jack Cai a échoué lors de son objectif annuel, les championnats du monde, qui se déroulaient à domicile, à Melbourne, au mois de juillet 2019. Sur son épreuve phare, le 3x3x3 à l'aveugle, le détenteur du record du monde n'a terminé qu'à la treizième place en finale, avec un temps de 23,07 secondes. Ce jour-là, c'est l'Argentin Manuel Gutman qui s'est imposé, en 18,44 secondes.Le speedcuber, qui utilise habilement les réseaux sociaux comme Instagram, où il compte plus de 11 000 abonnés, n'exclut pas de se lancer dans d'autres catégories, comme le 4x4x4 à l'aveugle. Pour tenter de s'offrir un nouveau record du monde.