Une intelligence artificielle capable de résoudre un Rubik's Cube en 1,2s (et 20 mouvements)

Joli score, mais pas un record

On ne comprend pas encore la mode de pensée de l'IA

La tâche semble aisée pour une machine, puisque la rapidité d'exécution du puzzle dépend avant tout du nombre de solutions que l'on peut avoir en mémoire, et le choix du bon algorithme. Néanmoins, les résultats obtenus par cetterestent particulièrement impressionnants.Le record actuel détenu par un humain est de 3,47 secondes et le nombre de mouvements pour arriver à résoudre le puzzle à une telle vitesse s'élève généralement à une cinquantaine. Les chercheurs de l'université d'Irvine, en Californie, sont parvenus à résoudre leen seulement une vingtaine de mouvements, et environ, par le biais de l'intelligence artificielle DeepCubeA.Tenez-vous bien, il ne s'agit pas d'un record pour une machine ! En effet, le MIT avait mis au point l'année dernière un robot capable de résoudre le cube en seulement 0,38 seconde. Pourtant, il est important de noter que le robot mis au point par le MIT n'était pas doté d'intelligence artificielle.Les chercheurs ont commencé par proposer à l'IA une version simulée du cube tel qu'il doit être une fois résolu. Ils l'ont mélangé et la machine s'est entraînée àdeux jours durant, améliorant ses techniques pas à pas, avec des algorithmes de plus en plus complexes.Selon une publication dans Nature, les chercheurs avaient fourni à DeepCubeAet lui avaient imposé de résoudre l'énigme en 30 mouvements ou moins. L'IA a ensuite été mise à l'épreuve 1 000 fois. Elle a réussi à résoudre le Rubik's Cube à chaque fois et a réussi à le faire dans le nombre de mouvements impartis environ 60 % du temps.Mais curieusement, les chercheurs ne sont pas encore fixés sur la manière dont DeepCubeA a construit sa stratégie. Un Rubik's Cube peut être mélangé selonet, bien que les chercheurs aient montré à la machine ce à quoi le cube devait ressembler, les raisonnements qui l'ont amené à ce résultat reste à étudier.D'après Pierre Baldi, co-auteur de la publication et professeur au Department of Computer Science de l'université d'Irvine, l'algorithme pourrait avoir de plus vastes applications. «».