Ce bracelet permet de désactiver le micro des enceintes connectées à proximité

Une première solution multidirectionnelle

Une commercialisation n'est pas prévue

Via : Mashable

Qu'on en soit réduits à cela pour espérer protéger nos conversations privées laisse songeur. Mais en bons produits de leur époque, les professeurs Ben Zhao et Heather Zheng ont dû réfléchir à une barrière efficace contre les grands curieux que sont les enceintes connectées, smartphones eten tout genre. Est ressorti de ceun bracelet au look résolument punk, bardé de haut-parleurs émettant des bruits ultrasoniques.Les brouilleurs ne sont pas nouveaux, rappelle Mashable. Mais jusqu'à présent, les solutions préexistantes nécessitaient de pointer l'appareil vers le microphone pour perturber son écoute. Le brouillage était par conséquent, contrairement à la solution imaginée par les professeurs de Chicago, qui estEn intégrant le brouilleur directement dans un bracelet, Ben Zhao et Heather Zheng ont pu tirer parti de l'aspect circulaire du bijou pour en recouvrir la surface de haut-parleurs 3 W. Par conséquent, une fois le brouilleur activé, du bruit blanc (sur les fréquences 24-26 Hz inaudibles par l'être humain) est diffusé par tout le bracelet.Comme l'expliquent les chercheurs, la multidirectionnalité permet non seulement de ne plus avoir à se soucier de son placement par rapport à l'appareil que l'on cherche à brouiller, mais également de désactiver le microphone de plusieurs appareils simultanément.Mais nous avons là affaire à une expérience qui, bien que visiblement fructueuse, ne devrait pas être commercialisée. Cela dit, conscients de l'intérêt que peut susciter une telle solution à l'heure où la confidentialité est au cœur des débats, les chercheurs ont décidé de publier toutes les instructions permettant à quiconque de se fabriquer son propre bracelet-brouilleur.Un peu d'huile de coude sera bien entendu nécessaire. Mais d'après les deux professeurs, le prix de revient se situerait autour des 20 $ — ce qui reste moins cher qu'une enceinte connectée.Enfin, comme nous ne l'aurions pas mieux dit que nos confrères de Mashable, rappelons l'évidence : «».