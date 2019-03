Game of Thrones : ça y est, la bande-annonce officielle est là !

Jon Snow et Daenerys Targaryen, l'union sacrée (Capture d'écran HBO)

Moins de six semaines à attendre



Cersei Lannister, prête à tous les stratagèmes ? (Capture d'écran HBO)

Après un an et demi d'attente suffocante,s'apprête à revenir sur nos écrans dans une huitième et ultime saison. Dès le, HBO nous proposera les ultimes aventures d'une série devenue un véritable, se constituant une impressionnante armée de fans qu'on l'on compte par millions à travers le monde.La chaîne américaine vient de dévoiler, ce mardi 5 mars, la. Sans vraiment lever le voile sur un quelconque suspense, on y aperçoit les protagonistes majeurs, de Jon Snow à Daenerys Targaryen, en passant par Tyrion, Jaime et Cersei Lannister, ou encore les jeunes Arya et Brandon Stark.Comme attendu, on devine que la grande armée réunie par laest sur le point d'affronter celle tant redoutée des, qui possède désormais son propre dragon...Encore un peu de patience !