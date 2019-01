Game of Thrones : des images de la saison 8 apparaissent dans un teaser HBO

« Winterfell is yours, your Grace »

Jamais (ou presque) la dernière saison d'une série n'avait été aussi attendue dans le monde entier. Le mythique programme de la chaîne américaine HBO, Game of Thrones, tiré de la saga du même nom de George R. R. Martin, reviendra en avril prochain sur nos écrans, comme nous l'a appris le premier teaser publié en novembre 2018 . D'ici là, les bandes-annonces devraient se multiplier histoire de nous mettre l'eau à la bouche.Et c'est exactement ce que vient de faire HBO : une vidéo YouTube mettant en exergue les différentes séries prochainement diffusées sur ses ondes, dont Game of Thrones fait bien évidemment partie, a été mise en ligne. L'occasion d'apercevoir Daenerys Targaryen allongée sur l'un de ses dragons, avant de la retrouver aux côtés de Jon Snow, tous deux face à Sansa Stark et Brienne de Torth. Et la fille d'Eddard Stark de prononcer ces mots :. Ça promet.