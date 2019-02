Syfy ne reconduit pas Nightflyers, la série basée sur le roman de SF de George RR Martin

Nightflyers : un échec cuisant pour Syfy

Seulement 420 000 téléspectateurs pour l'ultime épisode de la saison 1

Adaptée d'un roman de George R.R. Martin, la série avait pourtant tout pour plaire aux geeks... du moins sur le papier. Empruntant beaucoup dans son ambiance et son traitement àdevait coupler l'écriture savante du papa deà une atmosphère spatiale oppressante à souhaits. Le fruit de cette mixture hautement prometteuse n'aura pas su convaincre.Syfy s'était pourtant donné les moyens de ses ambitions sur le dossier, en tout cas en termes de financement. Comme le précise Engadget , la chaîne câblée américaine avait signé un partenariat avec Netflix pour produire ce qui restera pour l'heure le show le plus coûteux de son histoire. Tourné en Irlande,s'était par ailleurs vu financé en partie par le gouvernement de l'île d'émeraude et avait été diffusé sur 10 soirées consécutives par Syfy, courant décembre.Une stratégie aussi risquée qu'audacieuse pour la chaîne, qui souhaitait aussi permettre aux «» de voir l'intégralité de la saison en streaming depuis son network. En dehors des Etats-Unis, c'est Netflix qui s'est par la suite chargé de la diffusion de la série. Depuis début février, l'ensemble des épisodes desont ainsi disponibles sur la plateforme de SVoD.Initialement, Syfy espérait capitaliser sur la série en vendant des droits de diffusion sur d'autres plateformes de streaming, mais les faibles audiences constatées (seulement 420 000 téléspectateurs recensés lors de la diffusion du dernier épisode) risquent de compromettre sérieusement les projets de la chaîne en la matière.Reste à savoir si Netflix compte racheter l'ensemble des droits de la série pour la faire sienne et produire une saison 2. Une éventualité sur laquelle il ne faudrait pas trop compter, ou en tout cas pas à court terme, certains des acteurs principaux du show étant déjà engagés pour d'autres tournages dans les tout prochains mois.