Sonic le Film : après la polémique, le hérisson bleu dévoile son nouveau look

Une VF qui risque de faire débat

Lire aussi :

Kojima Productions projette de se lancer dans le cinéma



Source : Twitter

Le film réalisé par Jeff Fowler vient donc de s'illustrer dans un tout nouveau trailer. L'équipe en charge du projet semble avoir tenu ses promesses puisque le look du héros bleu a bien subi quelques modifications appréciables. Ce Sonic est maintenant bien plus proche de son modèle utilisé pour les jeux vidéo.Cette bande-annonce est également l'occasion d'apprendre que le film débarquera le 12 février prochain au cinéma. La voix française du hérisson sera assurée par le comédien et humoriste Malik Bentalha. Une annonce qui n'a pas fait que des heureux si nous en croyons les premières réactions sur Twitter. Difficile de plaire à tous les niveaux dira-t-on...En ce qui concerne l'actualité de Sonic, la mascotte de SEGA partage actuellement l'affiche avec le célèbre plombier moustachu dans. Notre test complet et détaillé est disponible à cette adresse