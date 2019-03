Le DC Cinematic Universe, c'est terminé : Warner se concentre sur les origin stories

Crédits : DC

La Warner se concentrera sur des origin stories



Aquaman a réalisé près du double des recettes de Justice League. Crédits : Warner Bros.

L'ogre Marvel sort vainqueur de la guerre des univers étendus

Un aveu d'échec sans équivoque, qui signe l'arrêt de mort du, quelques jours après que Will Smith a confirmé ne pas reprendre son rôle de Deadshot danset que Ben Affleck a définitivement raccroché la cape de Batman.Cela signifie-t-il pour autant quebaisse les bras ? Pas le moins du monde. Fort du succès de films commeou, plus récemment,(1,13 milliard au box-office, contre 657,9 millions pour), Warner Bros. continuera de développer son univers par l'intermédiaire d'», raconte Kevin Tsujihara au Los Angeles Times. «». Un optimisme non feint, même s'il se teinte d'une pointe de regret : «».Le principal intéressé ajoute néanmoins que si Warner se concentre désormais sur des «», la firme n'exclut pas de nous refaire le coup de l'univers cinématographique étendu dans un futur plus ou moins proche.Entamé il y a plus de 10 ans avec Iron Man, les'est déroulé sans casserole majeure avec pas moins deà son actif, et encore bien d'autres à suivre.Et si de nombreux autres studios ont tenté d'en copier la recette (le Dark Universe de Universal Studios, MonsterVerse de Legendary Pictures), aucun ne semble capable deavec le mastodonte Marvel-Disney.La décision de Warner Bros. a donc du sens, tant le studio nous a prouvé qu'il était capable de nous montrer de belles choses lorsqu'il se concentrait sur un personnage unique. Une impression qu'il s'agira de confirmer lors de la sortie de, le 3 avril prochain.