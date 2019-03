Michelin et Faurecia s’associent pour créer un géant mondial de l'hydrogène

Symbio, le leader mondial de la pile à combustible ?

La filière hydrogène, enjeu politique

Source : Les Échos

conçoit des kits de piles à hydrogène qui peuvent être intégrés dans plusieurs formats de véhicules électriques (utilitaires, van, bus, poids lourds, bateaux).Créée en 2010, l'entreprise Symbio est devenue une filiale à 100 % deen février dernier. Nouvelle étape aujourd'hui : Michelin et l'équipementier automobileont annoncé leur volonté d'unir leurs forces. Les deux entreprises vont développer le générateur de courantpensé par Symbio.Une grande alliance a ainsi été signée et permet la première opération de consolidation majeure dans le secteur de l'hydrogène. Cette alliance sonne comme une bonne idée pour éviter aux deux équipementiers - qui ont déjà investi des millions d'euros dans le domaine - de se retrouver demain en concurrence frontale.Cette nouvelle « co-entreprise » produira et commercialisera des systèmes de piles à hydrogène pour les véhicules légers, utilitaires et les poids lourds. Ces systèmes viennentpour en augmenter l'autonomie.L'accord entre Michelin et Faurecia a officiellement été validé en présence de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances Agnès Pannier-Runacher. Ce rapprochement constitue un enjeu hautement politique, puisque l'hydrogène est un sujet qui. Le plan hydrogène - voulu par l'ancien ministre Nicolas Hulot - était ambitieux et se focalisait, entre autres, sur la production d'hydrogène renouvelable. «», disait l'ex-ministre, en juin 2018.Avec pour objectif ded'un marché estimé à 15 milliards d'euros en 2030, Symbio est peut-être le géant du secteur de demain.