L'Australie investit massivement dans le stockage de l'énergie

Une subvention pour chaque foyer

L'Australie-Méridionale attire les fabricants de batteries

Source : Ars Technica

Stocker l'électricité demeure une problématique complexe. Si vos téléphones et vos ordinateurs disposent de batteries leur permettant de tenir quelques jours (et encore), réussir à enfermer l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un foyer n'est pas courant.espère changer la donne.Le Premier ministre de, Steven Marshall, a ainsi confirmé son intention de mettre en place un(environ 64,2 millions d'euros) consacré à cette problématique. L'idée est de permettre aux habitants de pouvoir se fournir en électricité, même en cas de coupure de courant.Concrètement, chaque ménage de cet État du Sud de l'Australie pourra recevoir une(3 850 euros), pourdestinée à stocker l'énergie, et ce, quel que soit le fabricant du système.Les habitants de la région ne sont pas les seuls à avoir perçu cette annonce comme une bonne nouvelle. Plusieurs entreprises ont ainsi prévudans l'État. C'est le cas de la société allemande Sonnen, qui s'est installée au sein d'anciens locaux du constructeur automobile Holden, dans la ville d'Elizabeth. Son objectif est de profiter des nouvelles mesures élaborées par le gouvernement, mais également d'adresser d'autres marchés depuis ce site, comme l'Asie.D'autres entreprises devraient lui emboîter le pas, telles que le fabricant chinois Alpha-ESS ou la société canadienne Eguana Technologies. Au total, ces nouvelles usines devraient contribuer à créer plus desur le territoire. L'État d'Australie-Méridionale se voit donc redynamisé, à l'aide du plan de Marshall.